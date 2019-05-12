Ferrari назвала сроки презентации своего первого гибридного суперкара

Мировой дебют суперкара состоится на базе Ferrari в Маранелло.

Мировой дебют суперкара состоится на базе Ferrari в Маранелло.

Генеральный директор Ferrari Луи Камиллери обьявил, что до конца месяца компания представит "первоклассную гибридную модель с производительностью суперкара и истинной красотой".

Гибридный суперкар станет вторым дебютом Ferrari в текущем году, так как первой новинкой стала F8 Tributo, показанная в Женеве. При этом он будет продаваться параллельно с преемником модели 488, который, скорее всего, войдет в историю как последний негибридный Berlinetta.

За последнее время в сеть поступало бесчисленное множество сообщений о гибридном суперкаре Ferrari со средним расположением двигателя, и кроме того, фотошпионам удалось снять несколько тестовых образцов. Тем не менее, дата мировой премьеры немного удивляет, так ранее она ожидалась в июле.

Информации о технических характеристиках новинки пока немного, но по слухам - это гибридная силовая установка, в основное которой лежит бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом. Общая мощность двигателя должна составить 723 л.с. и 1064 Нм крутящего момента.

Предстоящая гибридная модель не станет заменой F8 Tributo, более того, по словам Камиллери, она будет стоять выше нее и выше 812 Superfast. Любопытно, что последняя оснащается 6,5-литровым V8 на 789 л.с. и 718 Нм.

Так что гибридная Ferrari должна будет обеспечить улучшенное соотношение мощности и веса, чтобы заслужить столь высокое место в линейке.