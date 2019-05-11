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Новая версия хэтчбека Swift Sport Katana от компании Suzuki

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Новая версия хэтчбека Swift Sport Katana от компании Suzuki
11:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японская компания Suzuki, выпускающая автомобили и мотоциклы, решила объединить оба мира в хэтчбеке Swift Sport Katana.

Специальная версия, - дань мотоциклу Suzuki Katana, будет выпущена ограниченным тиражом в 30 экземпляров. Модель будет доступна только для авторынка в Нидерландах.

Палитра цветов для кузова представлена двумя особыми цветами Premium Silver Metallic и Super Black Pearl. Кроме того, новую внешность отлично дополняют различные фирменные элементы декора: черная полоса на капоте, графика на дверях, логотипы Katana, а также сплиттер и накладки на пороги. Завершают общую картину стильные 18-дюймовые диски OZ Racing черного цвета.

Интерьер Swift Sport Katana может похвастаться новым D-образным рулевым колесом и современными спортивными креслами.

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Компания Suzuki не просто улучшила внешний вид Swift Sport. Лимитированная модель получила пониженную регулируемую подвеску, распорки жесткости и модернизированную выхлопную систему.

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