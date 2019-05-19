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Беспилотный грузовик T-pod появился на общественных дорогах Швеции

Беспилотный грузовик T-pod появился на общественных дорогах Швеции
17:45 Вс, 19 Май 2019 Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

В Швеции началась коммерческая эксплуатация полностью автономного электрического грузовика.

Шведская компания Einride представила первый прототип беспилотного грузовика T-pod еще в 2017 году на мероприятии Goodwood Festival of Speed только в виде лесовоза T-log. Новинка так понравилась публике, что уже в 2018 году транспортная компания подписала соглашение с мировой логистической компанией DB Schenker на тестирование ее нового грузовика T-pod на их площадке. И вот, тесты завершились и в Швеции на дорогах общественного пользования появился первый электрический самоуправляемый грузовик.

Как указывает самая Einride, ее задача состоит в том, чтобы сделать грузоперевозки "более умными", более экологически чистыми, безопасными, экономически эффективными и бесперебойными. Компания также заявляет, что ее первый грузовик T-pod "делает многие решения, применяемые в обычном в транспорте практически устаревшими".

Работающий от батарей T-pod не имеет кабины для водителя и оснащен четвертым уровнем автономности. В самостоятельном передвижении ему помогает набор камер, радаров, LIDAR’ов, а также вычислительная платформа Nvidia Drive, оснащенная алгоритмами искусственного интеллекта. В то же время автомобилем удаленно при необходимости может управлять оператор-человек. По словам Einride, запаса хода от одной зарядки батарей T-pod хватает примерно на 200 километров пути. Максимальная скорость электрического самоуправляемого грузовика составляет 85 километров в час. Вполне достаточно для транспорта, рассчитанного на выполнение определенных логистических задач.

Испытания автономного электрического грузовика проходило на одном из предприятий DB Schenker в городе Йёнчёпинг в ноябре 2018 года. В марте этого года Шведское транспортное управление провело свою оценку возможностей T-pod, после чего дало разрешение на пилотные испытания грузовика на общественных дорогах.

В ходе последних, проходивших в начале этой недели, грузовик передвигался между складом компании DB Schenker и одним из ее же терминалов в промышленной зоне, "где обычно скорость движения ниже, чем в остальных частях города". Покинув склад компании и добравшись до терминала, грузовик проехал через автоматические ворота, добрался до точки назначения, развернулся на площадке и поехал обратно к складу.

"Тяжелый автомобильный транспорт ответственен за значительные объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Успешные пилотные испытания в Йёнчёпинге – маленький, но очень важный шаг навстречу создания бесперебойной, автономной и безопасной для экологии транспортной системы. Разрешение, получененное Шведским транспортным управлением свидетельствует в пользу безопасности нашего решения", — прокомментировал глава Einride Роберт Фальк.

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Теперь T-pod будет ежедневно курсировать между складом и терминалом. Разрешение на эксплуатацию грузовика выдано вплоть до 31 декабря 2020 года. К 2020 году в коммерческую эксплуатацию компания рассчитывает ввести уже 200 T-pod. Для этого Einride заключила соглашения с рядом крупных компаний: немецкой сетью супермаркетов Lidl, шведской курьерской службой Svenska Retursystem и несколькими ретейлерами из списка Fortune 500. Einride намерена уже в следующем году подать заявку на увеличение доступных для T-pod маршрутов, а также провести тесты беспилотника в США.

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Швеция, Грузовик, T-Pod, Einride.
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