Компания Audi представила новую модификацию кроссовера Q5

У кроссовера Audi Q5 появилась 367-сильная версия с гибридной установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети.

Автомобиль получил обозначение Q5 55 TFSI e quattro.

В состав силовой установки вошел двухлитровый бензиновый турбомотор, развивающий 252 л. с. и 370 Н·м крутящего момента. Он действует в паре со 143-сильным электромотором, интегрированным в семиступенчатую роботизированную коробку передач. В сумме агрегаты выдают 367 л. с. и 500 Н·м.

Кроссовер способен ускоряться с места до "сотни" за 5,3 сек., а его максимальная скорость составила 239 км в час. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 40 км со скоростью, не превышающей 135 км в час.

Комплект аккумуляторов на 14,1 кВт·ч расположен под багажным отделением. Его запас можно полностью пополнить за два с половиной часа при помощи 400-вольтового уличного устройства.

В случае подключения к стандартной 220-вольтовой домашней розетке на подзарядку уйдет около шести часов. В стандартное оснащение кроссовера входит обвес кузова S Line, 18-дюймовые колеса, светодиодные головные фары и трехзонный климат-контроль.

В Германии цены на Audi Q5 55 TFSI e quattro стартуют с отметки 60 450 евро.