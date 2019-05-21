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Компания Audi представила новую модификацию кроссовера Q5

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Компания Audi представила новую модификацию кроссовера Q5
19:55 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: twitter

У кроссовера Audi Q5 появилась 367-сильная версия с гибридной установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети.

Автомобиль получил обозначение Q5 55 TFSI e quattro.

В состав силовой установки вошел двухлитровый бензиновый турбомотор, развивающий 252 л. с. и 370 Н·м крутящего момента. Он действует в паре со 143-сильным электромотором, интегрированным в семиступенчатую роботизированную коробку передач. В сумме агрегаты выдают 367 л. с. и 500 Н·м.

Кроссовер способен ускоряться с места до "сотни" за 5,3 сек., а его максимальная скорость составила 239 км в час. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать до 40 км со скоростью, не превышающей 135 км в час.

Комплект аккумуляторов на 14,1 кВт·ч расположен под багажным отделением. Его запас можно полностью пополнить за два с половиной часа при помощи 400-вольтового уличного устройства.

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В случае подключения к стандартной 220-вольтовой домашней розетке на подзарядку уйдет около шести часов. В стандартное оснащение кроссовера входит обвес кузова S Line, 18-дюймовые колеса, светодиодные головные фары и трехзонный климат-контроль.

В Германии цены на Audi Q5 55 TFSI e quattro стартуют с отметки 60 450 евро.

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Автомобиль, Audi, Авто, Кроссовер, Audi Q5.
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