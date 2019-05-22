Скачать
Среда, 22.05.2019
Нетронутая Toyota Supra 1994 с минимальным пробегом (Фото)
1 / 33

Нетронутая Toyota Supra 1994 с минимальным пробегом (Фото)

Если в начале двухтысячных стоковая "Супра" четвертого поколения стоила у нас не больше 10 тысяч долларов, то сейчас такие автомобили (при условии, что они не заколхожены) переходят из рук в руки более чем за 100 000 долларов. Правда, не у нас, а в США. Эта белая Toyota Supra 1994 года с 2JZ-GTE под капотом из их числа. На одометре всего 10 090 миль (16 238 км) за баснословные 124 900 долларов США. Основное преимущество автомобиля - полностью оригинальное, нетронутое состояние без тюнинга. Настоящая капсула времени.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Авто, Toyota Supra, Минимальный пробег, Toyota Supra 1994, Нетронутая машина.
10:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь