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Нетронутая Toyota Supra 1994 с минимальным пробегом (Фото)
Если в начале двухтысячных стоковая "Супра" четвертого поколения стоила у нас не больше 10 тысяч долларов, то сейчас такие автомобили (при условии, что они не заколхожены) переходят из рук в руки более чем за 100 000 долларов. Правда, не у нас, а в США. Эта белая Toyota Supra 1994 года с 2JZ-GTE под капотом из их числа. На одометре всего 10 090 миль (16 238 км) за баснословные 124 900 долларов США. Основное преимущество автомобиля - полностью оригинальное, нетронутое состояние без тюнинга. Настоящая капсула времени.
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