Выставка спортивных автомобилей Ferrari, которые принадлежали известным женщинам Сейчас девушка за рулем супер- или даже гиперкара никого не удивит, но во времена, когда не каждый мужчина мог справиться с безумными спортивными автомобилями, выпускаемыми Ferrari, было странно увидеть за рулем хрупкую девушку.