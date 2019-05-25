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Opel презентовала электрическую модель Corsa: фото

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Opel презентовала электрическую модель Corsa: фото
10:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Opel официально показала свою новую модель Corsa.

Модель сделана на примере электрической версии с диапазоном пробега в 330 километров.

Электрифицированная модель, получившая название Corsa-e, станет первой полностью электрической Corsa в истории Opel, и именно ей суждено открыть новое шестое поколение модели.

Впрочем, всего через несколько недель, когда откроется возможность оформить предзаказ на Corsa, компания представит и более стандартные версии с бензиновыми и дизельными двигателями.

Что касается электрической Corsa, она оснащена литий-ионным аккумулятором на 50 кВт, с помощью которого можно преодолеть до 330 километров пути на одной зарядке, а дозарядить батарею до 80% можно будет всего за 30 минут от специальной высокоскоростной зарядной станции.

Мощность электромотора Cоrsa-e составляет 134 лошадиные сил и 260 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы разогнать компактный хэтчбек до сотни всего за 8,1 секунды, а до 50 км/час Corsa-e ускоряется всего за 2,8 секунды.

Водителю также будут доступны три режима вождения - Normal, Eco и Sport, причем последний повышает чувствительность и динамику вождения, а режим Eco фокусируется на увеличении дальности пробега.

Corsa-e отличается от предшественницы более динамичным дизайном, но сохранила те же габариты - общая длина составляет 4060 мм, тогда как линия крыши расположена на 48 мм ниже, чем у предшественницы, а посадка водителя уменьшилась на 28 мм.

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В интерьере авто оснащено новой информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном. Также в наличии системы распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и система оповещений об ограничениях скорости.

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Хетчбэк, Компания Opel, Электрическая версия, Corsa.
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