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РетроФест-2019: новые подробности о фестивале

РетроФест-2019: новые подробности о фестивале
17:53 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: pixabay.com

Организаторы "РетроФеста-2019" дали пресс-конференцию, на которой раскрыли новые подробности о фестивале, запланированным в Каменце-Подольском на 7 – 9 июня.

Команда организаторов "РетроФеста-2019" за две недели до мероприятия раскрыла интересные подробности предстоящего праздника стиля и винтажной техники. Прессе представили членов команды фестиваля, и знакомство с режиссером Наталией Миединовой, куратором проектов RetroKidsShow и МійСтильнийДруг Mari Simmon, организаторами модного ретродефиле Юлией Кирилец и Марией Кваченко убедили присутствующих в том, что 7 – 9 июня в Каменце будет происходить нечто в самом деле интересное.

Основатель и вдохновитель "РетроФеста" Елена Дикая подтвердила, что праздник пройдет, как и было заявлено ранее – с ориентацией на семейный формат. На эту теплую, дружескую волну будет настроена программа всех трех дней фестиваля: семейные конкурсы на ретроподиуме Retro Kids Show и "Моя семья", фотоконкурс четвероногих членов семьи "Мой стильный друг" и кулинарные соревнования "Бабушкин рецепт".

А основным девизом праздника объявлен "Большая авто7`Я" – то есть автомобили должны стать главными участниками праздника (после уважаемой публики конечно же). Были названы самые интересные автомобили из зарегистрировавшихся к участию: De Soto S6 1939 г. из Киева, Horch 951 Pullman из Каменца-Подольского, Mercedes-Benz 170V из Одессы, Citroen 2 CV из Молдовы… Кстати, именно этот желтый "Де шво" традиционно считается талисманом фестиваля.

Конкурс ретроавтомобилей "РетроФест-2019" в Каменец-Подольском состоится этим летом

В начале июня в Каменец-Подольский выдвигаются не только владельцы-одиночки, а и клубные команды: киевский OldCarService, одесский "Вокар". Ожидаются автомобили из Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов.

Ретротехника примет участие в фестивале и как статичные экспонаты, и как часть такого эффектного зрелища, как парад по улицам города. Кроме того, под эгидой КИТС FAU (Комиссия по историческим транспортным средствам Автомобильной федерации Украины) в Каменце-Подольском пройдет уже традиционное ретроралли “От крепости до крепости”.

В ралли стартуют участники фестиваля, и оно станет III этапом Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях. Определить победителя поможет конкурс элеганции экипажей, за который тоже начисляются очки.

Автомобили с рекордным пробегом 

А вот для детворы организовываются свои, особые соревнования – ралли на детских автомобильчиках с педальным приводом. Естественно, также с наградами. Авто24 отправляет на “РетроФест-2019” своего журналиста, в задачу которого входит не пропустить ничего интересного и подготовить содержательный репортаж для тех, кто не сможет побывать 7 – 9 июня в Каменце-Подольском лично.

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Фестиваль, Автомобиль, Авто, Ретрофест-2019, РетроФест.
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