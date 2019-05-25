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Новая версия Titan от компании Nissan для Гранд Каньон (Видео)

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Новая версия Titan от компании Nissan для Гранд Каньон (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

К 100-летнему юбилею Национального американского парка Гранд Каньон компания Nissan приготовила особую версию своего пикапа Titan.

Национальный Парка Гранд Каньон совместно с Фондом Национальных парков в рамках реализации молодежной программы знакомят детей с живой природой и учат охранять ее и проявлять заботу.

Nissan Ultimate Parks Titan представляет собой специально созданное транспортное средство для поддержки парка, которое, по мнению конструкторов, с легкостью справится с его ландшафтом. Новинка будет передана в дар администрации Гранд-Каньон сразу после презентации на Overland Expo West.

За производительность спецверсии, удачно совмещающей в себе пикап и прицеп, отвечает 5,6-литровый V8 мощностью 400 лошадиных сил.

Titan получил удлиненную раму, на которую установлено все необходимое для путешествий оборудование, в том числе сварочное, а также дополнительный топливный бак, генератор, воздушный компрессов и походную палатку.

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Кроме того, особая версия может похвастаться внедорожным прицепом, который фактически делает из японского пикапа передвижной дом.

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Титан, Nissan, Видео, Гранд-Каньон, Национальный американский парк.
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