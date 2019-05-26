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Следующее поколение Audi A8 может стать электрическим

Следующее поколение Audi A8 может стать электрическим
13:12 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: pixabay.com

Такая идея обсуждалась во время ежегодного собрания руководства компании.

В частности, глава правления Брэм Шот отметил, что новая Audi A8 может получить новый электрический мотор вместо двигателя внутреннего сгорания, но на данный момент окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"Следующее поколение Audi A8 вполне может быть полностью электрическим. Это еще не решето. Мы работаем над революцией авто премиум-класса и одним з них должна стать новая A8", — сказал он.

Помимо этого Шор высказал предположение, что электрическим может стать еще и спортивный R8.

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По его словам, на протяжении 2020 года Audi выпустит пять авто на электротяге. Таким образом, к 2025 году электрическая линейка бренда будет насчитывать 20 машин.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Audi А8, Электроавтомобиль.
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