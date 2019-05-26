"Будь как дома": невероятный автомобиль EVE Vision

У дизайнеров есть немало идей для будущего. Касается это и автомобилей. Одни говорят, что их будущее в автономности, другие – в удовольствии от вождения.

Одни считают, что машина станет умной, другие говорят об авто как о пространстве, в котором человек находится во время поездки, и поэтому ориентируются на его внутреннее наполнение больше, чем на что-либо.

EVE Vision - во многом традиционный автомобиль. У него есть рулевое колесо, GPS-навигация, посадочные места для пассажиров и многое другое, к чему мы привыкли. Но его дизайн создан явно для будущего, где автомобиль - прежде всего источник чувственного опыта и динамическое пространство, которое облегчает взаимодействие человека как с самой машиной, так и с окружающей средой.

EVE Vision - скорее продолжение вашего дома, чем простое средство передвижения, он создан для того, чтобы сделать путешествие из пункта А в пункт Б максимально удобным и безопасным.

Чтобы объяснить рождение идеи EVE Vision, дизайнеры предлагают представить, как ребенок мог бы описать машину своей мечты. Это автомобиль для всей семьи: здесь хватит места на пять человек. Две раздвижные двери обеспечивают легкий вход в салон всей семье сразу и такой же свободный выход. Перед сиденьем водителя размещено рулевое колесо, но нужно оно, только когда вы берете на себя бразды управления. Так, компьютер, электронный "мозг" EVE Vision, имеет достаточно мощности, чтобы самостоятельно управлять машиной, идентифицировать ее владельцев, проявлять бдительность и защищать их от опасности, а также управлять множеством других функций автомобиля.

Концепт EVE Vision дает представление об автомобиле будущего, который нечто большее, чем то, что мы обычно ожидаем от средства передвижения. В этой машине искусственная разумная сущность будет сочетаться с продолжением нашего дома на колесах!