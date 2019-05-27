Пройдут где угодно: лучшие образцы рамных внедорожников На заре становления автомобильной промышленности абсолютно все машины были рамными. Тем не менее, с течением времени инженеры стали отказываться от данной технологии в пользу более передовых, но при этом менее надежных за ненадобностью. Несмотря на это, большинство автомобилей для езды по суровому бездорожью все еще устанавливается на раму. Посмотрим же на лучшие образцы таких машин.