Ретро-пикап выставили на продажу с аукциона на базе Bentley (Фото)

Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley. Как сообщается в описании к лоту, модель создали специалисты тюнинг-ателье George Williams of Camperdown из Австралии по индивидуальному заказу графа Стрэдброка Кита Роса.