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Сегодня Ferrari представит свой гибридный суперкар

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Сегодня Ferrari представит свой гибридный суперкар
09:39 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: autogeek.com.ua

Общая мощность гибридного силового агрегата достигает 973 л.с.

Компания Ferrari уже 29 мая готовится представить свой гибридный суперкар. Сейчас же в Twitter бренда появился тизер будущего автомобиля и слоган "Dare to Imagine".

На представленном фото видно только заднюю часть гибрида. Эскиз подчеркивает четыре квадратных стоп-сигнала, форма которых напоминает стопы у Chevy Corvette C4, и пару выхлопных труб, выступающих по центру заднего бампера. Также заметен и дугообразный спойлер, который соединяет задние фонари.

Предполагается, что суперкар получил 3,9-литровый двигатель V8 и три электрических мотора.

За счет такой мощности с места до сотни он сможет разогнаться всего за 2 секунды.

С такими показателями Ferrari должен стать достойным конкурентом гибридного суперкара McLaren. 

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При том, что на прошлой неделе фотошпионы поймали гибрид во время испытаний.

Автомобиль был сильно закомуфлирован. Тем не менее, под защитой были видны характерные для этой модели квадратные задние фонари и дугообразный спойлер, который Ferrari показала в своем тизере.

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Ferrari, Суперкар, Автомобили, Авто, Гибридный суперкар.
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