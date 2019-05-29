Сегодня Ferrari представит свой гибридный суперкар

Общая мощность гибридного силового агрегата достигает 973 л.с.

Компания Ferrari уже 29 мая готовится представить свой гибридный суперкар. Сейчас же в Twitter бренда появился тизер будущего автомобиля и слоган "Dare to Imagine".

На представленном фото видно только заднюю часть гибрида. Эскиз подчеркивает четыре квадратных стоп-сигнала, форма которых напоминает стопы у Chevy Corvette C4, и пару выхлопных труб, выступающих по центру заднего бампера. Также заметен и дугообразный спойлер, который соединяет задние фонари.

Предполагается, что суперкар получил 3,9-литровый двигатель V8 и три электрических мотора.

За счет такой мощности с места до сотни он сможет разогнаться всего за 2 секунды.

С такими показателями Ferrari должен стать достойным конкурентом гибридного суперкара McLaren.

При том, что на прошлой неделе фотошпионы поймали гибрид во время испытаний.

Автомобиль был сильно закомуфлирован. Тем не менее, под защитой были видны характерные для этой модели квадратные задние фонари и дугообразный спойлер, который Ferrari показала в своем тизере.