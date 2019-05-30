Электрокроссоверы Audi e-tron впервые в Украине

Встречайте новинку Audi e-tron в Украине! Если вы любитель Audi, то советуем присмотреться к этому презентабельному авто.

Audi совсем недавно запустила в производство свой электрический кроссовер e-tron, но несколько автомобилей уже появилось в Украине. На сегодняшний день уже три украинца оказались обладателями этого автомобиля.

Первый электрический кроссовер заметили в Киеве. Затем новенький e-tron удалось сфотографировать в Ужгороде. Третий электромобиль засняли в Николаевской области.

При этом все три машины имеют топовую комплектацию Launch Edition 1, так как только такие сейчас спускаются с конвейера.

Такой вариант кроссовера в Европе обходится в 80 000 евро. Комплектация Launch Edition 1 включает камеры кругового обзора, парковочный автопилот, Wi-Fi, пневмоподвеску, системы автоматического торможения и полуавтономного вождения.

Audi e-tron оснащен двумя моторами общей мощностью 402 л. с. Первую сотню он может преодолеть всего за 5,7. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. На одной зарядке кроссовер может проехать 417 км.