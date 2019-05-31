Lexus показал обновленный RX

Известно, что производство обновленного RX начнется в третьем квартале текущего года, но точная дата выхода на рынок пока не определена.

Кроссовер Lexus RX четвертого поколения дебютировал в 2015 году, а посему настало время плановой модернизации самой популярной в ряду японской марки модели.

Изменений на "лице" немного. Это более узкие фары, полоски новых противотуманок в нижней части бампера, пересмотрена начинка задних фонарей, появились колесные диски нового дизайна диаметром 18 и 20 дюймов, а также два новых цвета кузова.

Впрочем, самое серьезное нововведение — в салоне RX, все версии которого уже "в базе" располагают 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа-системы (опция — тачскрин на 12,3 дюйма), а ведь до сих пор для моделей Lexus предлагался лишь пассивный экран и контроллер Remote Touch, простота управления которым у владельцев вызывала вопросы. Впрочем, те, кто недолюбливает сенсорные дисплеи, могут воспользоваться тачпадом на центральном тоннеле.

Кроме того, доработки затронули и ходовую часть кроссовера. Это, в частности, усиленные стабилизаторы на обеих осях и перенастроенные в угоду лучшей плавности хода амортизаторы. Разработчики обещают и улучшенную шумоизоляцию. В базовое оснащение RX включен усовершенствованный комплекс превентивной безопасности с функциями слежения за разметкой, предотвращения столкновения, распознавания велосипедистов и адаптивного круиз-контроля с возможностью полной остановки.

Об изменениях по части моторной гаммы в Lexus ничего не говорят — по всей видимости, двигатели у RX остались прежними.