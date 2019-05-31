Только электромобили: Тель-Авив решил полностью отказаться от обычных авто

В Тель-Авиве разрабатывают стратегический план по электрификации движения в городе.

В рамках стратегии в Тель-Авиве с 2025 года загрязняющие окружающую среду транспортные средства попадут под запрет.

Подобные ограничения планируют ввести и в других городах Израиля.

Разработкой плана занимается муниципальный совет Тель-Авив-Яффо. Пока что точно неясно, какие именно транспортные средства будут считаться "экологически вредными" и, следовательно, будут находиться под запретом. Также в совете ожидают, что спрос на электромобили увеличится из-за падения цен на аккумуляторы и более высоких запасов хода.

После утверждения стратегии движение в Тель-Авиве может измениться кардинально. Ведь электрификация затронет не только небольшие автомобили, также должны появиться крупные автопарки на электрике, в частности такси и автобусы.

Внедрять план будут постепенно: до 2021 года электрический транспорт получит финансовые стимулы. Затем с 2022 года и до 2025 муниципалитет будет заниматься электрификацией больших автопарков.

Кроме того, с 2030 года правительство Израиля планирует запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. При этом, при покупке «зеленых автомобилей» будут наоборот действовать льготы.