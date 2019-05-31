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Jaguar Land Rover представил новый сенсорный руль

Jaguar Land Rover представил новый сенсорный руль
15:52 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

В основе коммуникации лежит температурный режим.

Подогрев руля Jaguar превратили в индикатор уведомлений.

Британский альянс Jaguar Land Rover представил новый сенсорный руль, благодаря которому водители смогут меньше отвлекаться от дороги.

Само колесо несколько сложнее обычного руля с подогревом, т.к. может очень быстро нагреваться и охлаждаться в разных точках. А водитель будет получать подсказки – например, в какую сторону ехать или есть ли впереди пробка. 

Температуру меняют обе стороны руля, разница между показателями может составлять до 6 градусов Цельсия. Диапазон регулируется с экрана медиасистемы. 

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Смарт-руль инженеры Jaguar Land Rover разрабатывали вместе со специалистами университета Глазго. По их утверждениям, такая система сослужит хорошую службу в условиях плохой или недостаточной видимости – например, в снегопад, туман или на горном серпантине. Как показало исследование Jaguar Land Rover, тепловые сигналы помогают водителю полностью сосредоточиться на дороге.

А ещё тепловые сигналы можно использовать в ситуациях, где при прочих равных вибрации или звуковые сообщения нежелательны – например, информирование о запасе горючего или приближении к интересным объектам.

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Руль, Автомобили, Авто, Jaguar-Land Rover, Сенсорный руль.
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