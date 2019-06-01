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Суббота, 01.06.2019
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В Сети появились детали о новом Ford Puma

В Сети появились детали о новом Ford Puma
13:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

Эти модели дебютировали ранее в этом году на специальном мероприятии, где автопроизводитель также рассказал о новом Puma.

Также компания готовит новый Explorer и Kuga.

Франкфуртская автовыставка будет использоваться Ford для демонстрации новой линейки кроссоверов, в числе которых обновленный флагманский внедорожник Explorer и компактный кроссовер Kuga.

Новый Ford Pua появится в продаже до конца этого года и получит гибридную трансмиссию, которая будет состоять из 1,0-литрового трехцилиндрового двигателя EcoBoost, стартер-генератора и 48-вольтовой литий-ионной аккумуляторной батареи.

Стартер-генератор будет генерировать электроэнергию во время езды и торможения, и эта мощность затем может быть использована для кратковременного увеличения мощности во время ускорения. Ford не рассказал подробную техническую информацию, но ранее отметил, что он развивает мощность до 153 л.с.

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Помимо экологически чистой силовой установки, у Puma будет лучший в своем классе багажный отсек объемом 456 литров.

Передняя часть нового Ford Puma обзаведется заметной решеткой радиатора и фарами уникальной формы со встроенными дневными ходовыми огнями. Кроссовер также будет иметь плавные линии кузова, наклонную крышу и «высокий клиренс для повышения уверенности в вождении».

Это будет первый случай, когда Ford посетит крупный европейский автосалон после длительного перерыва.

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Автомобили, Ford, Авто, Ford Puma.
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