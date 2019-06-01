В Сети появились детали о новом Ford Puma

Эти модели дебютировали ранее в этом году на специальном мероприятии, где автопроизводитель также рассказал о новом Puma.

Также компания готовит новый Explorer и Kuga.

Франкфуртская автовыставка будет использоваться Ford для демонстрации новой линейки кроссоверов, в числе которых обновленный флагманский внедорожник Explorer и компактный кроссовер Kuga.

Новый Ford Pua появится в продаже до конца этого года и получит гибридную трансмиссию, которая будет состоять из 1,0-литрового трехцилиндрового двигателя EcoBoost, стартер-генератора и 48-вольтовой литий-ионной аккумуляторной батареи.

Стартер-генератор будет генерировать электроэнергию во время езды и торможения, и эта мощность затем может быть использована для кратковременного увеличения мощности во время ускорения. Ford не рассказал подробную техническую информацию, но ранее отметил, что он развивает мощность до 153 л.с.

Помимо экологически чистой силовой установки, у Puma будет лучший в своем классе багажный отсек объемом 456 литров.

Передняя часть нового Ford Puma обзаведется заметной решеткой радиатора и фарами уникальной формы со встроенными дневными ходовыми огнями. Кроссовер также будет иметь плавные линии кузова, наклонную крышу и «высокий клиренс для повышения уверенности в вождении».

Это будет первый случай, когда Ford посетит крупный европейский автосалон после длительного перерыва.