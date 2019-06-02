Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

Не промах: электрокар, который разгоняется до 200 км/час (Видео)

Не промах: электрокар, который разгоняется до 200 км/час (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф avtodream.org avtodream.org

Электрический внедорожник Audi e-tron легко впечатляет своими характеристиками.

Конкурент Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC использует два электромотора мощностью 355 и 402 л.с., а также специальный режим Boost Mode для кратковременного повышения мощности, разгоняясь до сотни всего за 5,5 секунды, что почти на секунду быстрее, чем Porsche Macan S.

Следующее видео продемонстрирует вам насколько быстро и бесшумно разгоняется Audi e-tron на немецком автобане до максимальности скорости, и что в этом момент вы остаетесь в атмосфере почти полной тишины, если не считать немного дорожного шума в салоне...

В Шэньчжэне представили экономичный Jeep Commander

Максимальная скорость e-tron также весьма хорошая для электромобиля - 202 км/час, а максимальная дальность проезда на одной зарядке с литий-ионный аккумулятором мощностью 95 кВт составляет 328 километров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Авто, Электрокар, Ускорение, Audi e-tron.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь