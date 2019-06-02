Не промах: электрокар, который разгоняется до 200 км/час (Видео)

Электрический внедорожник Audi e-tron легко впечатляет своими характеристиками.

Конкурент Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC использует два электромотора мощностью 355 и 402 л.с., а также специальный режим Boost Mode для кратковременного повышения мощности, разгоняясь до сотни всего за 5,5 секунды, что почти на секунду быстрее, чем Porsche Macan S.

Следующее видео продемонстрирует вам насколько быстро и бесшумно разгоняется Audi e-tron на немецком автобане до максимальности скорости, и что в этом момент вы остаетесь в атмосфере почти полной тишины, если не считать немного дорожного шума в салоне...

Максимальная скорость e-tron также весьма хорошая для электромобиля - 202 км/час, а максимальная дальность проезда на одной зарядке с литий-ионный аккумулятором мощностью 95 кВт составляет 328 километров.