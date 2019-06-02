Электромобиль MINI протянул самолет Boeing по взлетной полосе (Видео)

На опубликованном ролике электромобиль буксирует 150-тонный Boeing 777.

BMW готовится в скором времени представить свой полностью электрический ситикар MINI. Сейчас же немцы выпустили короткий ролик, где маленький электромобиль буксирует 150-тонный Boeing 777.

На конвейер электрический MINI должен пойти уже в 2019 году, однако до сих пор в BMW так и не показали, как будет выглядеть серийная версия автомобиля.

В ролике концерн опять показал замаскированный электромобиль в желто-черной пленке, чтобы нельзя было до презентации рассмотреть его детали. При том, что Boeing 777 также забрендирован под BMW.

Видео длится менее минуты, но на нем видно, как к MINI стальными крюками и тросом крепят 150-тонный лайнер и автомобиль с легкостью его буксирует.

Правда, сколько машина его протянула по взлетной полосе, так и осталось неизвестным.