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Электромобиль MINI протянул самолет Boeing по взлетной полосе (Видео)

Электромобиль MINI протянул самолет Boeing по взлетной полосе (Видео)
19:45 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: скриншот

На опубликованном ролике электромобиль буксирует 150-тонный Boeing 777.

BMW готовится в скором времени представить свой полностью электрический ситикар MINI. Сейчас же немцы выпустили короткий ролик, где маленький электромобиль буксирует 150-тонный Boeing 777.

На конвейер электрический MINI должен пойти уже в 2019 году, однако до сих пор в BMW так и не показали, как будет выглядеть серийная версия автомобиля.

В ролике концерн опять показал замаскированный электромобиль в желто-черной пленке, чтобы нельзя было до презентации рассмотреть его детали. При том, что Boeing 777 также забрендирован под BMW.

Не промах: электрокар, который разгоняется до 200 км/час (Видео)

Видео длится менее минуты, но на нем видно, как к MINI стальными крюками и тросом крепят 150-тонный лайнер и автомобиль с легкостью его буксирует.

Правда, сколько машина его протянула по взлетной полосе, так и осталось неизвестным.

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Электромобиль, Boeing, Самолет, Авто, Машина, MINI.
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