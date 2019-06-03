Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Усик объяснил поражение Джошуа
Усик объяснил поражение Джошуа
Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина

Эксперты назвали лучшие способы заземления автомобиля

Смотрите фото (3)
Эксперты назвали лучшие способы заземления автомобиля
10:41 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay

Автомобильные "молнии" не опасны для человека, но очень неприятны.

Эти советы помогут избавиться от статического электричества на кузове.

Многие автомобилисты сталкивались со статическим электричеством. На самом деле это не такое уж и редкое явление. 

Заземление через шины

Шины содержат в себе достаточное количество сажи, благодаря чему статический заряд в большинстве случаев стекает в землю. Но при усиленном накоплении статики заземления через колеса уже оказывается недостаточно. К тому же сейчас в покрышках всё реже используется сажа.

"Электрический хвост"

В СССР автовладельцы пользовались полиуретановой или резиновой полоской с токопроводящей жилой внутри. Главным было правильно установить "хвостик". Если его прикручивали к пластиковому бамперу, то он не работал.

"Электрический хвост", несмотря на технический прогресс, дожил до наших дней. Правда, он немного эволюционировал. Теперь он оснащается хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы.

"Акробатика"

Некоторые автовладельцы решают проблему статического электричества оригинальным образом. Причем без всяких устройств. Просто нужно уметь выходить из автомобиля определенным образом. Прежде чем поставить ногу на землю, нужно взяться рукой за металлический кант двери, и автомобильная "молния" вас минует. Метод оригинальный, но далеко не каждому он подойдет.

Антистатические брелоки

Китайская промышленность предлагает автолюбителям "антистатические брелоки". Как ни странно, но этот гаджет работает. Электрический разряд гасится начинкой брелока. Правда, нужно учитывать, что китайцы до сих пор не всегда выпускают качественные товары.

Автомобили, которые дорого "прокормить"

Современный "хвост"

Некоторые автовладельцы закрепляют под днищем тонкий стальной тросик (его длина примерно в 50 см). Конец троса лучше закрепить на глушителе. Работает этот метод эффективно. Но главное, что ничего не видно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Авто, Заземления автомобиля, Как заземлить авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Кремль отзывает военных советников из Венесуэлы
СМИ: Кремль отзывает военных советников из Венесуэлы
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь