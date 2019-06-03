Эксперты назвали лучшие способы заземления автомобиля

Автомобильные "молнии" не опасны для человека, но очень неприятны.

Эти советы помогут избавиться от статического электричества на кузове.

Многие автомобилисты сталкивались со статическим электричеством. На самом деле это не такое уж и редкое явление.

Заземление через шины

Шины содержат в себе достаточное количество сажи, благодаря чему статический заряд в большинстве случаев стекает в землю. Но при усиленном накоплении статики заземления через колеса уже оказывается недостаточно. К тому же сейчас в покрышках всё реже используется сажа.

"Электрический хвост"

В СССР автовладельцы пользовались полиуретановой или резиновой полоской с токопроводящей жилой внутри. Главным было правильно установить "хвостик". Если его прикручивали к пластиковому бамперу, то он не работал.

"Электрический хвост", несмотря на технический прогресс, дожил до наших дней. Правда, он немного эволюционировал. Теперь он оснащается хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы.

"Акробатика"

Некоторые автовладельцы решают проблему статического электричества оригинальным образом. Причем без всяких устройств. Просто нужно уметь выходить из автомобиля определенным образом. Прежде чем поставить ногу на землю, нужно взяться рукой за металлический кант двери, и автомобильная "молния" вас минует. Метод оригинальный, но далеко не каждому он подойдет.

Антистатические брелоки

Китайская промышленность предлагает автолюбителям "антистатические брелоки". Как ни странно, но этот гаджет работает. Электрический разряд гасится начинкой брелока. Правда, нужно учитывать, что китайцы до сих пор не всегда выпускают качественные товары.

Современный "хвост"

Некоторые автовладельцы закрепляют под днищем тонкий стальной тросик (его длина примерно в 50 см). Конец троса лучше закрепить на глушителе. Работает этот метод эффективно. Но главное, что ничего не видно.