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В Сети показали новый Chevrolet Corvette

В Сети показали новый Chevrolet Corvette
12:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Instagram

Интерьер модели полностью остался современным соответствует автомобилю 2013 года.

Специалисты компании Karl Kustoms переработали американский седан.

Шестое поколение Chevrolet Corvette было преображено специалистами компании Karl Kustoms, которая специализируется на переработке современных моделей под "классику".

В основу был взят автомобиль 2013 года, оснащенный 6,2-литровым V8 мощностью 430 л.с., пару которому составляет 8-скоростная АКПП.

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Кузов модели был кардинально переработан и выполнен по мотивам легендарного Sting Ray. Отмечается, что детали кузова были собраны вручную по образу спорткара американской компании Chevrolet — Corvette 1967 года выпуска.

Стильная новинка от своего донора сохранила только насадки выхлопных труб, колёсные диски и дверные ручки с зеркалами. 

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Автомобили, Chevrolet, Авто, Chevrolet Corvette.
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