В Сети показали новый Chevrolet Corvette

Специалисты компании Karl Kustoms переработали американский седан.
Шестое поколение Chevrolet Corvette было преображено специалистами компании Karl Kustoms, которая специализируется на переработке современных моделей под "классику".
В основу был взят автомобиль 2013 года, оснащенный 6,2-литровым V8 мощностью 430 л.с., пару которому составляет 8-скоростная АКПП.
Кузов модели был кардинально переработан и выполнен по мотивам легендарного Sting Ray. Отмечается, что детали кузова были собраны вручную по образу спорткара американской компании Chevrolet — Corvette 1967 года выпуска.
Стильная новинка от своего донора сохранила только насадки выхлопных труб, колёсные диски и дверные ручки с зеркалами.