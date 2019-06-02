Гибридная версия Bentley Bentayga: названа цена

На автосалоне в Шэньчжэне-2019 официально представлена гибридная версия Bentayga, стоимостью 2,197 млн. юаней (318 300 доларов).

Роскошный внедорожник Bentley Bentayga оснащен подключаемой гибридной системой, состоящей из бензинового мотора 3.0T V6 и электродвигателя. В чисто электрическом режиме дальность хода NEDC превышает 50 км. Кроме того, модель оснащена системой полного привода и предлагает четыре варианта режима вождения.

С точки зрения внешнего вида, гибридная версия мало чем отличается от топливной. Разъем для зарядного устройства автомобиля расположен за обычной крышкой топливного бака. Заряжаться гибридный внедорожник может как через бытовой источник питания, так и через общедоступную зарядную станцию. Для хранения комплекта кабелей, необходимых для подключения, в багажнике предусмотрено специальное отделение.

Bentley оснастила гибридную версию Bentayga новой панелью приборов, которая отображает соответствующую информацию о состоянии электродвигателя. Температурная шкала охлаждающей жидкости заменена панелью состояния аккумулятора. Кроме того, всю эту информацию также может отображать и информационно-развлекательная система.

Гибридная версия Bentley Bentayga и бензиновая модификация V8 не только позволили потребителям выбирать новые продукты, но и обогатили матрицу семейства в целом.