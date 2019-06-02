В Шэньчжэне на автошоу презентовали новый Porsche 718 Cayman T

Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально представил 718 Cayman T, стоимостью от 641 тыс. юаней (93 730 долларов).

Стоит отметить, что это первое появление модели 718 Cayman перед азиатской публикой, внимание которой суперкару не составило труда привлечь благодаря своему классическому ярко-красному цвету.

Кстати, о внешности: текущая модель 718 Cayman и новая 718 Cayman T практически не отличаются. Исключением является спортивная выхлопная система в черном хроме, боковые шильдики "718 Cayman T" и богатая палитра оттенков для кузова, начиная от белого и заканчивая синим Майами.

Что касается интерьера, то тут новый автомобиль может похвастаться многофункциональным спортивным рулевым колесом и спортивными сиденьями с вышивкой "718". Сообщается, что суперкар отказывается от мультимедийной развлекательной системы в стандартной конфигурации в пользу снижения веса, но производитель готов установить ее бесплатно в качестве дополнительного оборудования.

За производительность 718 Cayman T отвечает 2-цилиндровый оппозитный двигатель 2.0T с максимальной мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная коробка передач PDK с двойным сцеплением. Кроме того, пакет Porsche Sport Chrono станет стандартным.

Такая "начинка" в сочетании с МКП позволит Porsche 718 Cayman T разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а с коробкой передач PDK — за 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 275 км/ч.