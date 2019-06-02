В Шэньчжэне на автошоу презентовали новый Porsche 718 Cayman T

Стоит отметить, что это первое появление модели 718 Cayman перед азиатской публикой, внимание которой суперкару не составило труда привлечь благодаря своему классическому ярко-красному цвету.
Кстати, о внешности: текущая модель 718 Cayman и новая 718 Cayman T практически не отличаются. Исключением является спортивная выхлопная система в черном хроме, боковые шильдики "718 Cayman T" и богатая палитра оттенков для кузова, начиная от белого и заканчивая синим Майами.
Что касается интерьера, то тут новый автомобиль может похвастаться многофункциональным спортивным рулевым колесом и спортивными сиденьями с вышивкой "718". Сообщается, что суперкар отказывается от мультимедийной развлекательной системы в стандартной конфигурации в пользу снижения веса, но производитель готов установить ее бесплатно в качестве дополнительного оборудования.
За производительность 718 Cayman T отвечает 2-цилиндровый оппозитный двигатель 2.0T с максимальной мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная коробка передач PDK с двойным сцеплением. Кроме того, пакет Porsche Sport Chrono станет стандартным.
Такая "начинка" в сочетании с МКП позволит Porsche 718 Cayman T разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а с коробкой передач PDK — за 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 275 км/ч.