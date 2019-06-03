Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019: лучшие ретроавтомобили XX века
1 / 12

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019: лучшие ретроавтомобили XX века

Автолюбители со всего мира собрались на вилле д’Эсте, чтобы увидеть 50 лучших автомобилей, созданных в период с 1920-х по 1980-е годы. Посетители автомобильного фестиваля получили уникальную возможность увидеть лучшие автомобили мира, в том числе и новый гиперкар Bugatti La Voiture Noire, стоимость которого составляет $12,5 млн, а также культовый автомобиль BMW Garmisch, который был воссоздан специалистами BMW в память о забытом концепте 1970-х годов. В этом году фестиваль Concorso d’Eleganza Villa d’Este, который прозвали "симфонией двигателей", проводится в 90-й раз.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Ретроавтомобиль, Concorso d’Eleganza Villa d’Este, автомобильный фестиваль.
18:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь