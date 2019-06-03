Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019: лучшие ретроавтомобили XX века

Автолюбители со всего мира собрались на вилле д’Эсте, чтобы увидеть 50 лучших автомобилей, созданных в период с 1920-х по 1980-е годы. Посетители автомобильного фестиваля получили уникальную возможность увидеть лучшие автомобили мира, в том числе и новый гиперкар Bugatti La Voiture Noire, стоимость которого составляет $12,5 млн, а также культовый автомобиль BMW Garmisch, который был воссоздан специалистами BMW в память о забытом концепте 1970-х годов. В этом году фестиваль Concorso d’Eleganza Villa d’Este, который прозвали "симфонией двигателей", проводится в 90-й раз.