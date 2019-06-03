От жары страдают не только люди, а и их автомобили: как уберечь свое авто

1 Неравномерное выгорание краски. Под палящим солнце лакокрасочное покрытие автомобиля особенно сильно подвергается выгоранию. А любые пятна или загрязнения (например, птичий помет) приводят к неравномерному выгоранию краски. Чтобы этого не происходило, необходимо в жаркий период года увеличить частоту мытья автомобиля. Делать это стоит хотя бы раз в неделю.

2 Перепады температур. Каким же жарким может быть салон автомобиля после стоянки летом. И как же хочется сев в него, поскорее включить кондиционер. Однако делать этого не стоит. По крайней мере, сразу не стоит. Дело в том, что резкие перепады температур крайне вредны для стекол автомобиля, салонного пластика и кожаной обивки сидений. Поэтому не нужно сразу после погрузки в раскаленный салон включать кондиционер. Лучше открыть окна, устроив сквозняк, подождать пару минут и только потом ехать. Первый километр-два лучше также проехать с открытыми окнами, и только потом включать кондиционер или климат-контроль.

3 Перегрев мотора. Летом вероятность перегрева двигателя особо велика. Поэтому перед началом жаркой поры нужно провести диагностику двигателя, в частности, системы охлаждения. Во время движения необходимо все время следить за датчиком температуры мотора. С собой желательно иметь бутылку с антифризом. Если двигатель перегрелся, необходимо немедленно остановиться и дать ему остыть.

4 Берегите тормоза. Тормоза во время работы за счет трения нагреваются. В жару же перегреть их раз плюнуть. Поэтому летом тормозами нужно пользоваться дозировано. Для этого нужно прибегать к торможению двигателем.