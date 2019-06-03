Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
В ПАСЕ проголосуют за усложнение введения санкций против РФ
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности
"Чернобыль" от HBO: ЕБРР предлагает фанатам посмотреть, что было в реальности

От жары страдают не только люди, а и их автомобили: как уберечь свое авто

Смотрите фото (6)
От жары страдают не только люди, а и их автомобили: как уберечь свое авто
18:18 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Какие опасности для машины несет в себе жара, и что делать, чтобы их избежать? Об этом – читайте далее.

  • 1

    Неравномерное выгорание краски.

    Под палящим солнце лакокрасочное покрытие автомобиля особенно сильно подвергается выгоранию. А любые пятна или загрязнения (например, птичий помет) приводят к неравномерному выгоранию краски. Чтобы этого не происходило, необходимо в жаркий период года увеличить частоту мытья автомобиля. Делать это стоит хотя бы раз в неделю.

  • 2

    Перепады температур.

    Каким же жарким может быть салон автомобиля после стоянки летом. И как же хочется сев в него, поскорее включить кондиционер. Однако делать этого не стоит. По крайней мере, сразу не стоит. Дело в том, что резкие перепады температур крайне вредны для стекол автомобиля, салонного пластика и кожаной обивки сидений. Поэтому не нужно сразу после погрузки в раскаленный салон включать кондиционер. Лучше открыть окна, устроив сквозняк, подождать пару минут и только потом ехать. Первый километр-два лучше также проехать с открытыми окнами, и только потом включать кондиционер или климат-контроль.

  • 3

    Перегрев мотора.

    Летом вероятность перегрева двигателя особо велика. Поэтому перед началом жаркой поры нужно провести диагностику двигателя, в частности, системы охлаждения. Во время движения необходимо все время следить за датчиком температуры мотора. С собой желательно иметь бутылку с антифризом. Если двигатель перегрелся, необходимо немедленно остановиться и дать ему остыть.

  • 4

    Берегите тормоза.

    Тормоза во время работы за счет трения нагреваются. В жару же перегреть их раз плюнуть. Поэтому летом тормозами нужно пользоваться дозировано. Для этого нужно прибегать к торможению двигателем.

  • 5

    Защита салона от прямых солнечных лучей.

    Как уже было сказано выше, летом температура в салоне может повышаться до сумасшедших значений. Очень важно, чтобы на салонный пластик и обивку не попадали прямые солнечные лучи. Для этого нужно использовать специальные светоотражатели на окна. Благо стоят они недорого, а приобрести их можно в любом автомагазине.

Эксперты назвали лучшие способы заземления автомобиля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Как уберечь автомобиль, Как уберечь автомобиль от жары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Зеркаль рассказала, как РФ затягивает процесс в Международном суде ООН
Как РФ затягивает процесс в суде Гааги
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Роберту Инглунду - 72: как сейчас выглядит актер, сыгравший Фредди Крюгера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь