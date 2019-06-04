Электромобиль Volkswagen ID.R установил рекордную скорость (Видео)

Гоночный Volkswagen ID.R на электротяге прошел трассу в Нюрбургринге и установил рекорд среди электромобилей.

Средняя скорость автомобиля составляла 206 км/ч.

В Volkswagen уточнили, что ID.R удалось преодолеть трассу в Нюрбургринге за рекордные 6:05,36 минут.

За рулем электромобиля находился известный французский автогонщик Ромен Дюма. Он на 40,564 секунды обошел своего коллегу Питера Дамбрека, который совершил заезд на Нюрбургринге на электрическом NIO EP9 в 2017 году.

"Я невероятно горд быть рекордсменом Нюрбургринга. Для меня это самая лучшая и самая сложная гоночная трасса в мире. Я хочу поблагодарить команду Volkswagen Motorsport, которая в очередной раз проделала фантастическую работу и прекрасно подготовила ID.R к Нюрбургрингу", - отметил Дюма.

Электромобиль изготавливали на заказ. Он весит менее 1 100 килограммов, а с места до сотни разгоняется за 2,25 секунды.

Гигант немецкого автопрома намерен сделать гоночный Volkswagen ID.R с 680 лошадьми под капотом своим флагманом.

Стоит отметить, что хотя электромобиль показал впечатляющий результат и стал лучшим среди авто на электротяге, к мировому рекорду ему еще далеко. Тимо Бернхард на Porsche 919 Hybrid EVO преодолел Нюрбургринг за 5:19,546 минут.