Toyota превратит модель Supra в электромобиль

Несмотря на то, что возрожденное спортивное купе японской марки дебютировало совсем недавно, многие уже поговаривают о замене автомобиля в модельном ряду марки.

Также возможно добавление функций беспилотного авто.

Как передает портал Japanese Nostalgic Car со ссылкой на главного инженера проекта Toyota Supra A90 Тетсуя Тада, новое поколение Supra может получить кардинальные изменения.

Топ-менеджер не исключает, что модель следующего поколения станет электрокаром или даже беспилотным автомобилем.

Инженеры Toyota уже начали работу над новинкой и даже дали ей заводской индекс A100. Пока даже сам инженер не осведомлен о том, кто будет заниматься новым проектом, так как господин Тада хочет уйти на заслуженный отдых.

Стоит отметить, что мировой автомобильный рынок в настоящее время направлен в сторону разработки электрокаров и автономных машин. В связи с этим большинство автопроизводителей вынуждены шагать в ногу со временем и оснащать свои модели более экологически чистыми силовыми установками.