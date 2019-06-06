В Китае представили новый седан Lynk&Co

Автопроизводитель сделал все, чтобы автомобиль выглядел по-настоящему агрессивно и стильно.

Автомобиль получил спортивную модификацию.

Компания Lynk&Co привезла на автосалон в Шэньчжэне свою ожидаемую новинку – спортивную версию седана Lynk&Co 03. Автомобиль получил турбированный двигатель, агрессивный кузов с элементами углепластика и смелый дизайн салона.

Одним из самых ярких представителей автосалона в Шэньчжэне оказалась спортивная версия седана Lynk&Co 03.

Новинка имеет передний сплиттер и задний спойлер, выполненные из углепластика, а также выхлопную систему с 4 трубами. Покупателям предложат на выбор два варианта колесных дисков 18- и 19-дюймовые.

В салоне изменения коснулись только сидений. У них одновременно спортивный и смелый дизайн, они имеют боковую поддержку и разнообразный рельеф подушек. Под капотом этой версии седана Lynk&Co 03 расположится 2,0-литровый турбированный двигатель от Volvo Drive-E.

Его усиленная версия имеет 254 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Новинка также оснащена полным приводом.

Спортивный вариант модели имеет перенастроенную подвеску и муфту подключения задней оси, заимствованную у кросс версии Volvo XC40. До «сотни» новинка разгоняется за 5,9 секунды. Продажи спортивной Lynk&Co 03 в Китае стартуют уже летом 2019 года.