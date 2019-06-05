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Немецкий производитель BMW презентовал модель M8

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Немецкий производитель BMW презентовал модель M8
21:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Немецкая марка BMW провела официальную презентацию долгожданной спортивной модели M8.

Долгожданный BMW M8, наконец, был впервые представлен миру, и баварцы вывели спорткар не только в форме купе, но также в виде кабриолета M8 Convertible и в двух их более производительных версиях - M8 Coupe Competition и M8 Convertible Competition.

Под капотом у "стандартных" купе и кабриолета M8 расположен 4,4-литровый V8 c двойным турбонадувом, развивающий 592 лошадиные сил и 750 Нм крутящего момента, а версии Competition оснастили данным силовым агрегатом с увеличенной до 617 лошадок мощностью.

Все модели M8 оснащены усовершенствованной системой полного привода xDrive в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic, что помогает спорткару разгоняться до 100 км/час за 3,3 секунды в кузове купе, и за 3,4 секунды в кузове кабриолет. Что касается версий Competition, их показатели лучше на 0,1 секунды в зависимости от кузова.

Полноприводная система М8 включает в себя активный дифференциал и два нормальных режима вождения - 4WD и 4WD Sport. В случае деактивации системы DSC, можно также выбрать режим 2WD - задний привод.

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Особенно BMW гордится настройками подвески М8 с адаптивными амортизаторами и электромеханическим рулевым управлением. Важными элементами подвески также являются стальная крестообразная распорка, алюминиевая поперечная стойка на задней оси и усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости.

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Независимо от того, выберет ли клиент карбоново-керамические тормоза или нет, все модели оснащены интегрированной тормозной системой, которая обьединяет функции активации тормозов, усилителя тормозов и управления торможением. Водители могут выбирать между двумя режимами ощущений педали тормоза, один из которых настроен на комфортное вождения, а второй - на спортивное.

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Наконец, все модели оснащены стандартными функциями в интерьере - дисплеем Head-Up, ассистентом вождения, парковки, а также BMW Live Cockpit Professional.

На центральной консоли находится кнопка "М", которая позволит выбрать настройки режимов движения "Дорога" и "Спорт" в обычных версиях, а в Competition добавляется еще и режим "Трек".

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BMW, Авто, BMW М8, M8 Coupe Competition, M8 Convertible Competition.
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