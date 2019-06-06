Land Rover продемонстрировал внедорожные характеристики

Специалисты Land Rover доработали тестовый экземпляр внедорожника, вынеся воздухозаборники силовой установки на крышу.

Машина удивила фанатов своей проходимостью.

Британский автопроизводитель опубликовал фильм с новым Land Rover Defender, который демонстрирует чудеса проходимости на бездорожье в Африке.

Внедорожник новейшего поколения успешно завершил тестирование в кенийском заповеднике Борана, где его проверяли на прочность и выносливость в экстремальных условиях.

Дефендер решили максимально испытать в условиях дикой местности: на нем гонялись за львами, перевозили грузы по пересеченному рельефу и форсировали реки.

Автомобиль успешно преодолел в Кении лютое бездорожье от размытых речных берегов до лесистой местности с глубокими оврагами. Машина выдержала крутые подъемы по скалистым склонам, а также сумела преодолеть глубокие колеи в болотистой местности.