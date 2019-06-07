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Стало известно, как может выглядеть новая Kia Optima

Стало известно, как может выглядеть новая Kia Optima
09:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

Премьера новинки может произойти в сентябре этого года.

При создании иллюстраций использовались шпионские фото модели.

Уже в этом году ожидается премьера нового поколения популярного корейского седана. Пользуясь шпионскими фотографиями, онлайн-журнал представил, что изменится в его внешности.

Optima нынешнего поколения была презентована относительно недавно – в 2015 году. если посмотреть на историю, то средний срок жизни Оптимы на конвейере, начиная с самого первого поколения GD образца 2000 года, составляет 5 лет. В 2018 году автомобиль получил рестайлинг, и уже в скором будущем может появиться новая генерация модели.

Судя по имеющимся шпионским фотоснимкам, Optima сохранит знакомые по текущему поколению пропорции, при этом передняя и задняя части пока скрыты под толстым слоем камуфляжа. Седан может получить новую решетку радиатора в стиле моделей Ceed и Stinger, при этом он наверняка сохранит узкие горизонтальные фары, которые получат более современную начинку.

Передние крылья избавятся от декоративных вставок, а боковые зеркала теперь будут располагаться на ножках, как у Стингера, при этом в передних дверях появятся маленькие глухие форточки. Сохранится один из фирменных элементов Оптимы – "парящая" крыша, при этом молдинг в задней части станет более широким.

Изменится форма бокового остекления в районе задних дверей и окошек за ними. Ниша номерного знака, судя по шпионским фотографиям, в машине нового поколения будет располагаться в заднем бампере. Появится новая светотехника, которая может быть объединена в цельный блок, как это сделано у других моделей Kia, таких как Proceed и Stinger. 

Впервые показали фото кросс-версии Kia Ceed

Новая Оптима получит турбированные двигатели, первым из которых станет 1.6 T-GDI, устанавливающийся на самую мощную версию спортивного универсала Proceed, где он развивает 200 л.с. При этом для нового седана этот двигатель будет предлагаться с двумя вариантами мощности, один из которых будет агрегатироваться 8-ступенчатым "автоматом", а второй – 7-ступенчатым "роботом". Топовую версию Optima GT оснастят новым 286-сильным турбированным двигателем Theta3 объемом 2.5, полным приводом и новой 8-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением.

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Автомобили, Авто, Kia, Kia Optima.
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