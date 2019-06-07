ТОП-5 правил для экономного вождения

Стоимость бензина и дизеля постоянно увеличивается, из-за чего многие водители хотят снизить их расход.

Такие действия автомобилистов на самом деле не снижают расход топлива.

При этом водителя делают ошибки, в результате которых расход топлива наоборот увеличивается. Вот пять таких традиционных ошибок…

1. Движение на нейтралке

Среди автомобилистов существует стереотип, что если пускать авто с бугра накатом, то резко снижается расход топлива. Но это только стереотип, сохранившийся еще от старых карбюраторных автомобилей. Современные карбюраторы имеют экономайзер принудительного холостого хода. То есть при движении с бугра на включенной передаче топливо практически не нужно. А при езде накатом авто топливо расходует.

2. Топливные присадки

Топливные присадки предназначены для очистки мотора от нагара, а не для снижения расхода топлива. Рекомендуем помнить об этом.

3. Октановое число

Почему-то многие автомобилисты уверены, что чем выше октановое число бензина, тем двигатель меньше его расходует. Это миф. На самом деле каждый мотор рассчитан на ту или иную детонационную стойкость бензина. Поэтому в данном случае принцип "чем больше – тем лучше" не действует.

4. Стиль езды

Еще один стереотип – при медленной поездке меньше расходуется топлива. Это не так. Намного экономичней двигаться с интенсивным разгоном, пораньше переходя на повышенную. Достигнув скорости потока следует включить как можно более высокую передачу.

5. Шины

Почему-то многие автомобилисты забывают, что расход топлива увеличивается, если шины плохо накачаны. Не забывайте постоянно проверять давление в шинах.