Ford совершенствует технологические коммуникации

Американская компания продемонстрировала возможности "общения" автомобилей с гаджетами пешеходов и других участников дорожного движения.

Новое устройство Ford позволяет объединить сигналы, которые поступают из разных источников и прогнозировать действия велосипедистов, пешеходов.

Прибор представляет собой специальный коммуникационный блок, который поддерживает стандарт связи C-V2X, совместимый не только со смартфонами, но и другими мобильными устройствами, а также с передатчиками на самокатах, велосипедах и даже светофорах.

К примеру, через Bluetooth можно отправить приближающемуся автомобилю уведомление, что велосипедист или пешеход намерен пересечь дорогу.

Еще одной инновационной разработкой Ford является внедрение коммуникационной системы для автономных транспортных средств.

Проект создан при помощи технологии блокчейн, позволяя в автоматическом режиме за доли секунды определять очередность проезда на сложных перекрестках.