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Ford совершенствует технологические коммуникации

Ford совершенствует технологические коммуникации
21:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Телеграф EPA

Американская компания продемонстрировала возможности "общения" автомобилей с гаджетами пешеходов и других участников дорожного движения.

Новое устройство Ford позволяет объединить сигналы, которые поступают из разных источников и прогнозировать действия велосипедистов, пешеходов.

Прибор представляет собой специальный коммуникационный блок, который поддерживает стандарт связи C-V2X, совместимый не только со смартфонами, но и другими мобильными устройствами, а также с передатчиками на самокатах, велосипедах и даже светофорах.

К примеру, через Bluetooth можно отправить приближающемуся автомобилю уведомление, что велосипедист или пешеход намерен пересечь дорогу.

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Еще одной инновационной разработкой Ford является внедрение коммуникационной системы для автономных транспортных средств.

Проект создан при помощи технологии блокчейн, позволяя в автоматическом режиме за доли секунды определять очередность проезда на сложных перекрестках.

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Ford, Новые технологии, Блокчейн.
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