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"РетроФест-2019": фестиваль стиля, красоты и автомобилей открылся

"РетроФест-2019": фестиваль стиля, красоты и автомобилей открылся
11:02 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: pixabay.com

Фестиваль автомобилей "РетроФест-2019" 7 июня открылся в Каменце-Подольском.

На улицах старинного города прозвучали первые слова приветствий и праздник закрутился: тут и там замелькали фигурки хрупких барышень в ретронарядах, звучит музыка прошлых лет и веков, по брусчатке шуршат шины винтажной техники... В этот раз именно на ней делаем акцент не только мы, но и организаторы фестиваля во главе с главным вдохновителем Еленой Дикой – не зря праздник проводится под девизом "Большая авто7`Я".

Экспозиция ретроавтомобилей, прибывших на "РетроФест-2019", разместилась на площади Польский рынок Каменца-Подольского.

На площади собрались автомобили из разных регионов страны и из-за рубежа: великолепный De Soto S6 1939 г. и уникальная ГАЗ-23 "Волга" из Киева, Mercedes-Benz 170V из Одессы, культовый Citroen 2 CV из Молдовы, местный Horch 951 Pullman – внушительный и несокрушимый, а также целая коллекция "Москвичей" и "Волг" всех поколений.

Над крышами машин развеваются флаги нескольких клубов – столичного OldCarService, одесского "Вокар", ретроклуба "Александрия" соответственно, из Александрии. Прибыли автомобили из Черновцов, Ивано-Франковска, Тернополя, Хмельницкого. Участники продолжают прибывать.

На второй день фестиваля – субботу 8 июня – запланирован старт III этапа Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях. Классическое ралли проведет КИТС FAU (Комиссия по историческим транспортным средствам Автомобильной федерации Украины). Название соревнований хорошо известно всем украинским поклонникам винтажной техники: "От крепости до крепости", и из него можно судить об основных точках маршрута. Хотя в целом он остается тайной для участников, которые будут ехать по легенде, полученной непосредственно перед стартом.

РетроФест-2019: новые подробности о фестивале 

Но интересно будет на только фанатам автомобильной техники – завтра и послезавтра зрителей ждут презентации автомобилей в духе соответствующей эпохи, конкурсы семейного формата Retro Kids Show и "Моя семья", фотоконкурс четвероногих членов семьи "Мой стильный друг" и кулинарные соревнования "Бабушкин рецепт". Для малышей будут устроены свои собственные соревнования – ралли на педальных автомобилях, понятно, также с наградами.

Принять участие в фестивале "РетроФест-2019" или стать его зрителем еще успеют даже те, кто сейчас находится далеко от Каменца-Подольского: впереди еще два дня праздника стиля, музыки и истории.

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Фестиваль, Автомобиль, Авто, Ретроавтомобиль, Ретрофест-2019, автомобильный фестиваль.
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