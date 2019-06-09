Неординарные автомобили, от которых не отвести глаз (Фото)

Не каждого автовладельца устраивает внешний вид его "железного коня", поэтому многие стараются сделать все возможное, чтобы их транспортное средство отличалось от тех, которые сошли с конвейера. Благодаря этому обычная поездка может превратиться в забавную экскурсию, знакомящую с многообразием фантазии людей.