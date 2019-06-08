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Toyota готовит к выпуску 10 новых моделей своих электрокаров

Toyota готовит к выпуску 10 новых моделей своих электрокаров
13:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Свои новинки автопроизводитель из Японии намерен выпустить практически во всех классах электромобилей.

Внутренний рынок сбыта должен пополниться двухместными городскими электрокарами, кроме этого в Японии будут продаваться машины на трех и двух колесах.

Рынки других стран будут пополняться транспортными средствами, произведенными на платформе e-TNGA. На базе этой платформы планируется создание компактного кроссовера.

Работы будут вести совместно с другим японским автопроизводителем, компанией Suzuki. Еще один японский автогигант, концерн Subaru, станет партнером Toyota при создании среднеразмерного кроссовера. Планируется также привлечь Subaru для сотрудничества при разработках электрических машин в других классах и модификациях.

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Совместная работа двух компаний должна быть долгосрочной и перспективной. Еще один японский бренд, Daihatsu, станет партнером в нескольких других потенциальных проектах Toyota.

Еще одним направлением для работы и последующих инвестиций станет создание аккумуляторных батарей повышенной емкости. Именно такие необходимы для будущих электрокаров Toyota.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Электрокар, Электроавтомобиль.
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