Новая разработка компании ZF: внешняя подушка безопасности (Видео)

С тех пор фирма продолжает совершенствовать новую технологию.
В этот раз в сети было опубликовано видео с испытаний средства безопасности, на котором демонстрируется работа боковой подушки. По расчетам компании, такая подушка сможет снизить на 40% тяжесть травм пассажиров.
Система безопасности срабатывает за доли секунды после того, как сенсорные системы автомобиля посчитают, что столкновение неизбежно.
Однако в демонстрации работы подушки безопасности есть один нюанс - вместо настоящего автомобиля, который на полной скорости врезается в боковую часть машины с новой системой безопасности, производитель использовал лишь макет авто.