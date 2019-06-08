Новая разработка компании ZF: внешняя подушка безопасности (Видео)

Впервые прототип внешней подушки безопасности компания ZF показала в ноябре прошлого года.

С тех пор фирма продолжает совершенствовать новую технологию.

В этот раз в сети было опубликовано видео с испытаний средства безопасности, на котором демонстрируется работа боковой подушки. По расчетам компании, такая подушка сможет снизить на 40% тяжесть травм пассажиров.

Система безопасности срабатывает за доли секунды после того, как сенсорные системы автомобиля посчитают, что столкновение неизбежно.

Однако в демонстрации работы подушки безопасности есть один нюанс - вместо настоящего автомобиля, который на полной скорости врезается в боковую часть машины с новой системой безопасности, производитель использовал лишь макет авто.