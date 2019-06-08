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Эксперимент: что бывает, когда в двигатель вместо масла залить WD-40 (Видео)

Эксперимент: что бывает, когда в двигатель вместо масла залить WD-40 (Видео)
20:34 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: скриншот

Вряд ли такое может случиться случайно, но увидеть результат этого бессмысленного эксперимента – интересно.

Американские подростки решили провести абсурдный эксперимент, поиздевавшись над двигателем купе Ford Probe. Вместо масла в двигатель залили популярную смазку WD-40. И вот что из этого получилось.

Разработанная в 50-х годах прошлого века в США универсальная смазка WD-40 имеет многоцелевое назначение, однако чаще всего ею смазывают устаревшие замки, ржавые болты и гайки, слабонагруженные шестерни и другие мелочи, которые должны работать без скрежета.

Несколько американских подростков залили всю канистру WD-40 в двигатель старого купе Ford Probe, заменив им стандартное моторное масло. После этого юноши поехали кататься, ожидая какого-то эффекта, но ничего не случилось, кроме необычного запаха в салоне. Ребята решили максимально нагрузить двигатель, для чего заблокировали педаль газа трубой и в течение нескольких минут наблюдали, как он работает на максимальных оборотах.

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В какой-то момент из выхлопной трубы начали вырываться языки пламени, а затем загорелся двигатель – именно такого эффекта, кажется, и ожидали юные экспериментаторы.

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Эксперимент, Двигатель, Авто, Машина, WD-40.
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