Новый "бюджетник": бренд Ravon готовит новое авто

Узбекский бренд автомобилей анонсировал новую недорогую модель.

Более подробной информации о будущей новинке от Ravon пока нет.

По прогнозам автоэкспертов, новое авто может составить серьезную конкуренцию вазовским легковушкам. Чтобы будущий "бюджетник" в итоге встал на конвейер, GM Uzbekistan придется заняться модернизацией производства. А это приличные траты.

Специалисты уверены, чтобы новое бюджетное авто полностью оправдало потраченные на него деньги и приносило прибыль, нужно ежегодно выпускать свыше 100 000 таких машин.

Причина, по которой компания Ravon собирается упрочить свое влияние в сегменте недорогих авто, строится на долгосрочном прогнозе: руководство марки считает, что к 2025-у году автомобилисты в станах с низким доходом будут отдавать предпочтение бюджетным авто.

Именно поэтому узбекский автопроизводитель ведет активную работу в этом сегменте.