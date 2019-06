Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата

Авто позиционируется, как "первый компактный внедорожник, который может функционировать как просторный семейный автомобиль".

GLB 2020 будут предлагать клиентам с дополнительной опцией в виде еще одного ряда сидений, который позволит разместить в салоне семь человек.

И хотя больше информации компания не предоставила, но выпустила еще один тизер автомобиля, где можно различить панорамную крышу, тонкие задние фонари и рейлинги с металлическими акцентами.

The new #MercedesBenz #GLB: for family & friends. pic.twitter.com/XVBjmwp27p

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 7 июня 2019 г.