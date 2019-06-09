Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Стала известна первая пятерка списка "Европейской солидарности"
Порошенко назвал пятерку кандидатов от списка партии
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата

Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата
13:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Компания Mercedes-Benz обьявила, что 10 июня в американской Юте проведет презентацию совершенного нового внедорожника GLB.

Авто позиционируется, как "первый компактный внедорожник, который может функционировать как просторный семейный автомобиль".

GLB 2020 будут предлагать клиентам с дополнительной опцией в виде еще одного ряда сидений, который позволит разместить в салоне семь человек.

И хотя больше информации компания не предоставила, но выпустила еще один тизер автомобиля, где можно различить панорамную крышу, тонкие задние фонари и рейлинги с металлическими акцентами.

Внешний дизайн GLB будет во многом повторять одноименный концепт, представленный в этом году в Шанхае, а салон модели в значительной степени будет перенесен из A-Class и модели CLA, включая 7-дюймовую приборную панель и аналогичную по размеру информационно-развлекательную систему, а также кожаный салон и опциональную мультимедийку на 10,25 дюймов.

Под капотом Mercedes-Benz GLB ожидается ассортимент знакомых двигателей, включая 2-литровый 4-цилиндровый дизель на 150 или 187 лошадок, а также 2-литровый бензиновый вариант на 190 или 225 лошадиных сил.

Mercedes-Benz выпустил первый кроссовер на электрической тяге

Позднее Mercedes также выведет на рынок AMG-версию с турбированным 2-литровым мотором на 305 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента в модификации GLB 35, а также еще боле мощную GLB 45 на 390 лошадок в «базе», и на 420 лошадиный сил в S-модификации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Внедорожник, Mercedes, Авто, Mercedes-Benz, GLB.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 июня: Ряд партий представили своих кандидатов, Молдову признали &quot;захваченным государством&quot;
Главные новости 8 июня
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Christian Louboutin: в Париже пройдет грандиозная выставка туфель известного дизайнера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь