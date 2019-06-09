Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата

Компания Mercedes-Benz обьявила, что 10 июня в американской Юте проведет презентацию совершенного нового внедорожника GLB.

Авто позиционируется, как "первый компактный внедорожник, который может функционировать как просторный семейный автомобиль".

GLB 2020 будут предлагать клиентам с дополнительной опцией в виде еще одного ряда сидений, который позволит разместить в салоне семь человек.

И хотя больше информации компания не предоставила, но выпустила еще один тизер автомобиля, где можно различить панорамную крышу, тонкие задние фонари и рейлинги с металлическими акцентами.

Внешний дизайн GLB будет во многом повторять одноименный концепт, представленный в этом году в Шанхае, а салон модели в значительной степени будет перенесен из A-Class и модели CLA, включая 7-дюймовую приборную панель и аналогичную по размеру информационно-развлекательную систему, а также кожаный салон и опциональную мультимедийку на 10,25 дюймов.

Под капотом Mercedes-Benz GLB ожидается ассортимент знакомых двигателей, включая 2-литровый 4-цилиндровый дизель на 150 или 187 лошадок, а также 2-литровый бензиновый вариант на 190 или 225 лошадиных сил.

Позднее Mercedes также выведет на рынок AMG-версию с турбированным 2-литровым мотором на 305 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента в модификации GLB 35, а также еще боле мощную GLB 45 на 390 лошадок в «базе», и на 420 лошадиный сил в S-модификации.