Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата

Авто позиционируется, как "первый компактный внедорожник, который может функционировать как просторный семейный автомобиль".
GLB 2020 будут предлагать клиентам с дополнительной опцией в виде еще одного ряда сидений, который позволит разместить в салоне семь человек.
И хотя больше информации компания не предоставила, но выпустила еще один тизер автомобиля, где можно различить панорамную крышу, тонкие задние фонари и рейлинги с металлическими акцентами.
The new #MercedesBenz #GLB: for family & friends. pic.twitter.com/XVBjmwp27p
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 7 июня 2019 г.
Внешний дизайн GLB будет во многом повторять одноименный концепт, представленный в этом году в Шанхае, а салон модели в значительной степени будет перенесен из A-Class и модели CLA, включая 7-дюймовую приборную панель и аналогичную по размеру информационно-развлекательную систему, а также кожаный салон и опциональную мультимедийку на 10,25 дюймов.
Под капотом Mercedes-Benz GLB ожидается ассортимент знакомых двигателей, включая 2-литровый 4-цилиндровый дизель на 150 или 187 лошадок, а также 2-литровый бензиновый вариант на 190 или 225 лошадиных сил.
Позднее Mercedes также выведет на рынок AMG-версию с турбированным 2-литровым мотором на 305 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента в модификации GLB 35, а также еще боле мощную GLB 45 на 390 лошадок в «базе», и на 420 лошадиный сил в S-модификации.