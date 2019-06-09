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Фантазеры на дорогах: самые необычные автомобили мира (Фото)
Не каждого автовладельца устраивает внешний вид его "железного коня", поэтому многие стараются сделать все возможное, чтобы их транспортное средство отличалось от тех, которые сошли с конвейера. Благодаря этому обычная поездка может превратиться в забавную экскурсию, знакомящую с многообразием фантазии людей.
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