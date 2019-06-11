Китайский бренд Oshan представил премиум-кроссовер X7

Всего в Oshan X7 будет использовано три установки, в том числе бензиновый турбированный агрегат, гибридная установка и полностью электрическая.

Пока еще неизвестно, как новинка будет выглядеть внутри.

Вчера, 10 июня, автомобильные производители ограничивают моторную гамму набором из бензиновых и дизельных установок. Довольно редко кто-то соглашается вывести на рынок сразу полную моторную гамму. Специалисты Oshan – дочерней ветви китайкой марки Changan решили попробовать иначе.

С прошлого бренд Oshan приступил к освоению премиального сегмента. Ранее марка занималась только коммерческим транспортом, а также бюджетным сегментом. Приступив к изучению новой высоты, производитель сумел заинтересовать целевую аудиторию. Если в прошлом году показался лишь Oshan COS1 (он же Changan COS1̊), то сегодня стало известно о выпуске Oshan X7.

В основе Oshan X7 – лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением силовой установки. Сзади платформа кроссовера предусматривает наличие многорычажной платформы. Только полного привода на вооружении китайца нет. О силовых установках известно лишь их количество.

В плане размеров новинка сопоставима Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Fe. При этом кроссовер имеет только два ряда сидений вне зависимости от исполнения. Третий ряд не предусмотрен даже за доплату.

Интерьер новинки не рассекретили. Китайский Oshan X7 обещан с максимально богатым оснащением. Среди такового: светодиодная оптика, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, 19-е колеса. Серийный образец кроссовера покажут на подиуме ближе к осени. Старт продаж намечен на ноябрь месяц.