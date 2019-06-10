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Hyundai начнет определять степень тяжести травм при ДТП

Hyundai начнет определять степень тяжести травм при ДТП
21:23 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: pixabay.com

Hyundai и израильский стартап MDGo повысят безопасность автомобилей с помощью интеллектуальной системы анализа степени тяжести травм, полученных при ДТП.

Компания Hyundai объявила о начале сотрудничества с израильским стартапом MDGo, специализирующимся на разработке медицинских систем на основе искусственного интеллекта (ИИ). Наработки MDGo будут использованы при разработке автомобильных систем безопасности нового поколения. Как сообщается в официальном заявлении пресс-службы Hyundai, инновация обеспечит медикам "золотой час" - время после получения травмы, которое позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь.

Используя сложный алгоритм, интеллектуальная система анализа степени тяжести травм MDGo оценивает состояние здоровья пассажиров автомобиля в режиме реального времени, и оперативно оповещает аварийные службы и медицинские учреждения о вероятных травмах пострадавших. В течение 7 секунд система может собрать и передать множество данных о состоянии пассажиров (в том числе, подробный анализ потенциальных травм) и автомобиля, попавшего в ДТП. Это позволит медикам оценивать состояние пострадавших и составлять план оказания первой помощи до прибытия на место происшествия.

"MDGo обладает исключительной технологией анализа ИИ, оптимизированной для безопасности водителя и пассажиров. Благодаря внедрению этой технологии в автомобили Hyundai мы в значительной мере улучшим защиту пассажиров и ускорим процедуру оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим в ДТП", - заявил президент и главный специалист по инновациям Hyundai Motor Group Янгчо Чи.

Изучая реальные данные о травмах пациентов, поступающие от медицинских учреждений, искусственный интеллект анализирует и систематизирует различные сценарии аварий. Эти данные в Hyundai планируют использовать для усовершенствования конструкций автомобилей, а также расширения возможностей систем активной и пассивной безопасности.

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В рамках реализации стратегии "Свобода передвижения" Hyundai Motor уже представила несколько инноваций, которые в ближайшем будущем будут интегрированы в серийные автомобили. Среди них подушки безопасности, защищающие водителя и пассажиров при повторных столкновениях, а также встроенные в автомобиль датчики, в режиме реального времени передающие медицинским службам информацию о состоянии здоровья водителя (артериальное давление, пульс и т.д.).

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