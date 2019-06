Hyundai начнет определять степень тяжести травм при ДТП

Компания Hyundai объявила о начале сотрудничества с израильским стартапом MDGo, специализирующимся на разработке медицинских систем на основе искусственного интеллекта (ИИ). Наработки MDGo будут использованы при разработке автомобильных систем безопасности нового поколения. Как сообщается в официальном заявлении пресс-службы Hyundai, инновация обеспечит медикам "золотой час" - время после получения травмы, которое позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь.

Используя сложный алгоритм, интеллектуальная система анализа степени тяжести травм MDGo оценивает состояние здоровья пассажиров автомобиля в режиме реального времени, и оперативно оповещает аварийные службы и медицинские учреждения о вероятных травмах пострадавших. В течение 7 секунд система может собрать и передать множество данных о состоянии пассажиров (в том числе, подробный анализ потенциальных травм) и автомобиля, попавшего в ДТП. Это позволит медикам оценивать состояние пострадавших и составлять план оказания первой помощи до прибытия на место происшествия.

"MDGo обладает исключительной технологией анализа ИИ, оптимизированной для безопасности водителя и пассажиров. Благодаря внедрению этой технологии в автомобили Hyundai мы в значительной мере улучшим защиту пассажиров и ускорим процедуру оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим в ДТП", - заявил президент и главный специалист по инновациям Hyundai Motor Group Янгчо Чи.

