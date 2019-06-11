Как снизить расход топлива: секреты от австрийского гонщика

1 Не грейте мотор во время стоянки автомобиля. На современных автомобилях вы можете даже в сильный мороз начать движение сразу после того, как заведете двигатель. Не выжимайте из мотора максимум – тем самым вы уменьшите загрязнение окружающей среды и аппетит вашего автомобиля.

2 Прогнозируйте дорожную ситуацию. Если приближаясь к красному сигналу светофора, вы не снижаете скорость и давите на тормоз на полном ходу непосредственно перед светофором, а при включении зеленого сигнала срываетесь с места, то на заправке вас можно увидеть чаще, чем водителей, предусмотрительно выбирающих скорость, соответствующую дорожной ситуации.

3 Выключайте мотор даже во время коротких остановок. Заглушив мотор, например, перед железнодорожными путями в ожидании проезда поезда, вы экономите. В некоторых городах дополнительная секция светофора информирует водителей о длительности красного сигнала. Боязнь износить стартер из-за частых запусков двигателя необоснована: моторы современных автомобилей рассчитаны на несколько десятков тысяч запусков. Идеальное решение – система StartStop.

4 Ведите ровно. Увеличение скорости съедает много топлива. Самый удобный способ вождения – с активированным круиз-контролем. Однако он имеет недостаток: в отличие от вас, он не может думать. Следующий пункт поясняет, что это значит для топливных затрат вашего автомобиля.

5 Скорректируйте ваш стиль вождения под особенности местности. При езде по холмистой местности нужно заблаговременно убедиться, что во время спуска автомобиль наберет нужную скорость и максимальный крутящий момент для начала очередного подъема. В этом случае работа мотора более эффективна.

6 Избегайте вождения на высоких оборотах. Чем ниже обороты двигателя, тем ниже расход топлива. Как только вы завели мотор, поскорее переключайтесь на более высокую передачу, пока не достигнете нужной скорости. Езда на самой высокой передаче снижает не только уровень шума и выброс вредных веществ, но и расходы на заправку.

7 Избавьтесь от ненужного груза. Если вы ездите с ненужным багажом, вы теряете деньги. В зависимости от автомобиля, 100 кг дополнительного груза “стоят” около 0,7 л топлива на 100 км. А такая вещь, как заполненный багажник на крыше автомобиля, может увеличить расход топлива на 20%.

8 Обращайте внимание на давление воздуха в шинах. Частично спущенные шины могут стать причиной значительного увеличения расхода горючего до 10%, особенно зимние шины с жестким протектором, поскольку они имеют большее сопротивление. Кроме того, это снижает срок их службы и автоматически повышает потребление топлива.