Ferrari представила новый гибридный гиперкар

Известно, что клиенты получат Ferrari SF90 Stradale не ранее первого квартала 2020 года.

Автомобиль поступит в продажу в следующем году.

Итальянский автопроизводитель представил новую модель — SF90 Stradale, второй электрифицированный гиперкар Ferrari, после LaFerrari.

Его предшественник был представлен в двух типах кузова: купе и родстер. Вполне вероятно, что от нового суперкара стоит ждать аналогичных версий, однако пока нет точной информации о возможном появлении SF90 Stradale Spider.

Стоит отметить, что новая модель только что дебютировала. Однако довольно несложно вообразить, как будет выглядеть гибридный суперкар без крыши, и независимые художники уже продемонстрировали свое видение новинки.

Крыша гиперкара SF90 Stradale для версии Spider потребовала бы модернизации, которые, скорее всего, добавят веса к уже существующим 1 570 кг, что однозначно отразится на скорости разгона от 0 до 100 км/ч, которая сейчас составляет 2,5 секунды. Кроме того, может снизиться и максимальная скорость с актуальных 340 км/ч.

Основу 1000-сильного агрегата SF90 Stradale составляет 4,0-литровый V8 и три электромотора, два из которых установлены на передней оси, а один между ДВС и 8-ступенчатой роботизированной КПП. При работе электромоторов без ДВС гиперкар превращается в переднеприводный и может проехать в таком режиме до 25 км.

Новый автомобиль уже появился в одном из германских дилерских центров марки, где его стоимость составила 1 309 000 евро.