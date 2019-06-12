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Стало известно, что поменяется в новой Mitsubishi ASX

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Стало известно, что поменяется в новой Mitsubishi ASX
14:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стоит отметить, что новый Mitsubishi ASX оснащен большим количеством интеллектуальных систем безопасности и помощи водителю.

Автомобиль похож на американскую версию Outlander Sport.

Японский автопроизводитель объявил комплектации внедорожника Mitsubishi ASX, известного американцам как Outlander Sport, для британских автосалонов, где он ожидается в уже сентябре.

Новый ASX отличается иной радиаторной решеткой Dynamic Shield, что приблизило его к новой стилистике Mitsubishi в духе Eclipse Cross, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и усовершенствованной задней частью кузова, дополненной светодиодными фонарями.

Изменения коснулись и интерьера новинки. В частности, Mitsubishi ASX получил новую отделку Piano Black, доработанную систему управления HVAC и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса с поддержкой приложений Android Auto и Apple CarPlay.

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Однако самая большая модернизация коснулась силового агрегата внедорожника. За производительность третьего поколения ASX отвечает исключительно 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Модель предлагается как с передним, так и с полным приводом, причем для последнего доступна опционально роботизированная трансмиссия CVT.

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Внедорожник, Mitsubishi, Автомобили, Авто, Mitsubishi ASX, Outlander Sport.
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