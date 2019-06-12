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BMW рассекретила новый универсал 3-Series

BMW рассекретила новый универсал 3-Series
19:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram

BMW остается верна своим традициям и уже подготовила новый универсал 3-Series со спортивным характером.

Как и обычная версия, автомобиль будет рассчитан на водителя, но с более практичными возможностями.

Пока технические характеристики по габаритам, грузоподъемности и объему багажного отсека не раскрываются. Можно предположить, что ширина останется прежней, а вот длина и высота могут незначительно измениться.

Как и четырехдверная версия BMW 3-Series Touring будет исполнена в более агрессивном варианте. Моторная линейка также повторит уже известную для "тройки".

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Таким образом, мы сможем увидеть полный спектр бензиновых и дизельных турбомоторов, а позднее может быть представлена и гибридная версия. О полноценной "М-ке" пока не сообщается.

По предварительным данным универсал выйдет только на европейский рынок.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW 3-Series Touring, 3-Series Touring.
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