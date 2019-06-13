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ТОП-5 лучших кроссоверов из Японии

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ТОП-5 лучших кроссоверов из Японии
09:46 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Предлагаем вашему вниманию пять подержанных японских кроссоверов, о покупке которых никто не пожалеет.

Японские кроссоверы набирают популярности.

Продажи кроссоверов, в том числе на вторичном рынке, бьют все рекорды во многих странах мира, а не только в Украине. Одними из лидеров в этом сегменте автомобильного рынка являются автопроизводители из Японии.

Suzuki Grand Vitara

Первое поколение Suzuki Grand Vitara (он же Suzuki Escudo) появилось в 1997 году. Сейчас автомобилистам предлагают его второе поколение, которое, кстати, уже несколько раз было обновлено. Эксперты рекомендуют покупать Grand Vitara 2010-2012 годов. Коробка передач — механическая или автоматическая, кому какая больше нравится.

Nissan X-Trail

Компактный кроссовер Nissan X-Trail появился в 2000-м году. Сейчас автомобилистам предлагают его третье поколение, выпущенное в 2013 году. В 2017 году этот кроссовер получил серьезные обновления. И в этом случае эксперты рекомендуют покупать X-Trail 2010-2012 годов. Обратить внимание следует на версии с 2- и 2,5-литровыми двигателями. Коробка передач тоже механическая или автоматическая.

Mitsubishi Outlander X

Серийное производство Mitsubishi Outlander началось в 2001 году. Выпущено уже третье поколение. В линейку двигателей входят несколько агрегатов, начиная от 2,0 л и заканчивая 3-литровым. Коробка передач – механическая или автоматическая. Есть полноприводные версии.

Toyota RAV4

Серийное производство Toyota RAV4 началось в 1994 году. С зимы у нас доступно новое поколение самого популярного кроссовера, которое дебютировало в прошлом году. Эксперты рекомендуют покупать не только новые автомобили, но и подержанные RAV4 до 2008 года выпуска, т.е. модель третьего поколения, которое завоевало себе статус надежного.

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Honda CR-V

Компактный кроссовер Honda CR-V выпускают с 1995 года. С 2016 года в продаже его пятое поколение, пережившее недавно обновление.

Если вы хотите купить CR-V на вторичном рынке, то обратите внимание на версии не старше 2008 года. Эксперты рекомендуют именно такие машины.

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Япония, Автомобили, Авто, Кроссоверы, Кроссоверы из Японии.
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